Власть 14 апреля 2023, 17:45 Кабмин поддержал законопроект о введении штрафов за проведение банковских операций через иностранные мессенджеры

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В России хотят установить штраф за использование иностранных мессенджеров для передачи персональных данных и проведения банковских операций. Кабмин поддержал данное предложение, сообщила «Парламентская газета».

За нарушение закона планируется предусмотреть административный штраф в размере 30—50 тысяч рублей для должностных лиц, и до 700 тысяч — для организаций.