Кабмин одобрил запрет на добавление антибиотиков в корма

Законопроект о запрете безрецептурных антибиотиков в корма для животных и птиц получил одобрение правительства РФ. Документ вскоре направят в Госдуму. Как сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко, более жесткий контроль позволит улучшить качество готовой продукции.

«Поправки направлены на усиление контроля за применением антибактериальных препаратов в животноводстве и птицеводстве. По экспертным оценкам неконтролируемое применение антибиотиков является одной из причин антибиотикорезистентности — устойчивости возбудителей инфекций к лекарственным средствам. Законопроект вводит нормы по рецептурному отпуску препаратов, что позволит снизить случаи их безосновательного использования и улучшит качество и безопасность готовой продукции», — сообщила Абрамченко.

Документ подготовил Россельхознадзор. Пакет поправок внесут в закон «о ветеринарии» и «об обращении лекарственных средств». Правительство поддержало его на заседании, а в ближайшее время пакет направят в Госдуму.

Законопроект позволит ввести запрет на добавление антимикробных препаратов в корма и их продажу при отсутствии рецепта. Оформить рецепт будет возможно через федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии.

Кроме того, будут определены категории лиц, которым нужна лицензия на фармацевтическую деятельность, чтобы добавлять антибиотики в корма при производстве и продаже. Также будет установлен перечень антимикробных препаратов, которые отпускаются по рецепту, порядок их оформления, учета и хранения. За это будет отвечать Россельхознадзор. Закон вступит в силу с 1 сентября 2022 года.