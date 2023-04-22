Власть 22 апреля 2023, 17:03 Кабмин одобрил расширение внесудебной процедуры банкротства физлиц Кабмин поддержал законопроект по расширению внесудебной процедуры банкротства россиян РИА «Новости»

Читать 360tv в

Правительство на вчерашнем заседании поддержало законопроект, расширяющий для граждан возможности для проведения внесудебной процедуры банкротства. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

Проект подразумевает, что физлица, единственным источником дохода которых является пенсия и у которых нет имущества для погашения долгов, а также получатели пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка могут пройти процедуру банкротства без суда. Законопроект разработало Минэкономразвития по поручению президента. Председатель правительства Михаил Мишустин отметил, что мера призвана поддержать людей, помочь им восстановить свои доходы, не опасаясь визита пристава и блокировки счетов.

Реклама

Документ предусматривает возможность бесплатной внесудебной процедуры банкротства для перечисленных категорий россиян уже через год после выдачи исполнительного листа. Кроме того, процедура распространится на тех, с кого более семи лет принудительно взыскивают задолженность.

«Еще одно нововведение: открываем доступ к внесудебному банкротству для граждан, у которых нет имущества, а их доходы не превышают прожиточный минимум. Взыскать долг в таких ситуациях невозможно», — процитировала пресс-служба министра экономического развития России Максима Решетникова.

Эти случаи в законопроекте указаны как основание для окончания исполнительного производства, после которого должник сможет инициировать процедуру банкротства.

Сейчас диапазон долга, при котором можно пройти эту процедуру без суда, составляет от 50 тысяч до 500 тысяч рублей. Министерство предложило изменить его: от 25 тысяч до миллиона рублей.