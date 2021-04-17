Кабмин одобрил изменения в закон о защите населения от ЧС

Правительство России одобрило проект о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Информация размещена на сайте кабмина.

«Одобрить проект федерального закона „О внесении изменений в Федеральный закон ‚О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера‘ и внести его в Государственную Думу в установленном порядке“», — таким было решение правительства.

Законопроект призван помочь определить порядок выплат иностранцам и лицам без гражданства, пострадавшим в результате ЧС на территории России.

Решение приняли на заседании правительства 15 апреля.

Кроме того, правительство одобрило внесение изменений в седьмую статью Земельного кодекса РФ и восьмую статью Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости». Законопроект направлен на устранение правовой неопределенности.