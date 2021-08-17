Кабмин обсудит допуск иностранных страховщиков на рынок России

Правительство России во вторник, 17 августа, обсудит допуск иностранных страховщиков из стран ВТО на российский рынок. В повестке заседания значится соответствующий пункт о внесении изменений в некоторые профильные правительственные акты, сообщила пресс-служба кабмина.

«Проектом постановления предусматривается предоставление иностранным страховщикам, зарегистрированным в государствах — членах ВТО, права осуществлять страховую деятельность на территории Российской Федерации посредством создания филиалов», — привел ТАСС фрагмент из документа.

Кабмин также рассмотрит поправки в Налоговый кодекс, которые упростят порядок документального подтверждения нулевой ставки НДС для отдельных категорий.

Еще один пункт повестки — поправки ко второму чтению законопроекта, которые устанавливают «максимально сокращенный срок осуществления перевода денежных средств на банковские счета, входящие в состав единого казначейского счета, открытые территориальным органам Федерального казначейства в подразделениях Банка России до одного операционного дня после исполнения распоряжения о переводе денежных средств».

В июле Еврокомиссия от имени ЕС начала разбирательство во Всемирной торговой организации (ВТО) с Россией. Оно касалось определенных ограничений на поставки госкомпаниям товаров и услуг европейских поставщиков. Россия, как указывалось, с 2015 года постепенно расширила свою политику импортозамещения. Убытки от этих шагов Брюссель оценил в 2019 году в 290 миллиардов евро.