В Минфине заявили, что с 2020 года число госслужащих в России существенно сократится. Кабмин при этом заметил, что окончательные решения по вопросу пока не приняты.

Пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов подчеркнул, что незакрытым обсуждением остается и повышение зарплат в госсекторе. Его процитировало РИА «Новости».

«Никаких окончательных решений по реформированию госслужбы, сокращению количества госслужащих и повышению зарплат в госсекторе на данный момент нет», — заметил Осипов, назвав сделанное «коллегами из министерства финансов» заявление преждевременным.

Сейчас в правительстве обсуждают разные концепции и подходы, которые можно было бы применить к реформированию. Под руководством Дмитрия Медведева в ближайшее время должны пройти несколько тематических совещаний.

Минфин объявил о масштабном сокращении госслужащих Подробнее

«На них будут определены основные принципы и направления реформы», — пояснил пресс-секретарь главы кабмина.

По его словам, выработанные предложения представят президенту России.

В Минфине ранее отметили, что сокращение госаппарата проведут в два этапа. Первый будет «автоматическим», а на втором проведут структурное совершенствование структуры.