Власть 10 августа 2023, 18:28 Кабмин направит 15 миллиардов рублей на содержание и ремонт автотрасс в России Премьер Мишустин: на ремонт автотрасс в РФ направят 15 млрд рублей из федерального бюджета РИА «Новости»

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Около 15 миллиардов рублей из федерального бюджета направят на содержание и ремонт автомобильных дорог регионального и местного значения в России. Выделенные средства позволят привести в порядок более 20 тысяч километров шоссе, подъездных путей, съездов и выездов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

«Это сделает их более комфортными для поездок автомобильным и общественным транспортом и более удобными для пешеходов. Повысится также и качество грузовых перевозок», — подчеркнул он.

Мишустин уточнил, что деньги пойдут в том числе на ремонт улично-дорожной сети на маршрутах, проходящих в кварталах и дворах.

Председатель правительства напомнил, что президент Владимир Путин поручил приводить в порядок дороги не только точечно в крупных городах и агломерациях, но и повсеместно.

Ранее стало известно, что в 2023 году жители Московской области реже жалуются на состояние дорог.