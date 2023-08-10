10 августа 2023, 18:28
Кабмин направит 15 миллиардов рублей на содержание и ремонт автотрасс в России
Премьер Мишустин: на ремонт автотрасс в РФ направят 15 млрд рублей из федерального бюджета
Около 15 миллиардов рублей из федерального бюджета направят на содержание и ремонт автомобильных дорог регионального и местного значения в России. Выделенные средства позволят привести в порядок более 20 тысяч километров шоссе, подъездных путей, съездов и выездов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
«Это сделает их более комфортными для поездок автомобильным и общественным транспортом и более удобными для пешеходов. Повысится также и качество грузовых перевозок», — подчеркнул он.
Мишустин уточнил, что деньги пойдут в том числе на ремонт улично-дорожной сети на маршрутах, проходящих в кварталах и дворах.
Председатель правительства напомнил, что президент Владимир Путин поручил приводить в порядок дороги не только точечно в крупных городах и агломерациях, но и повсеместно.
Ранее стало известно, что в 2023 году жители Московской области реже жалуются на состояние дорог.
Бюджет России
Дороги
Правительство РФ
Михаил Мишустин
Ремонтные работы
Реклама
Реклама