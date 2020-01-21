Каабак оценил назначение Мурашко на пост министра здравоохранения

Веронику Скворцову на посту министра здравоохранения России сменил Михаил Мурашко. Ранее он возглавлял Росздравнадзор. Чего ждать от нового главы министерства, «360» рассказал трансплантолог Михаил Каабак.

«Он (Михаил Мурашко — прим. ред.), конечно, знаком с текущей ситуации как бывший руководитель Росздравнадзора. Но, наверное, теперь нужно заниматься кадрами прежде всего. Чтобы наступили реальные перемены в здравоохранении, нужна слаженная работа управленцев и врачей. Думаю, опыт Михаила Альбертовича поможет ему организовать эту работу», — сказал Михаил Каабак.

Собеседник «360» отметил, что про работу Росздравнадзора, который возглавлял Мурашко, может сказать много хорошего. Работа надзорного органа заключалась не столько в том, чтобы запрещать, сколько в попытке позитивно и эффективно помочь в разрешении проблем. Это мощная юридическая служба, которая дает правильные советы и делает четкие предписания, подчеркнул Каабак.

О том, чем на посту министра здравоохранения запомнилась Вероника Скворцова, читайте в материале «360».

Состав нового Кабмина объявили в России 21 января. Прошлый кабинет министров ушел в отставку в минувшую среду, 15 января, через несколько часов после обращения президента России Владимиру Путину к Федеральному собранию.

После этого на пост нового председателя правительства президент предложил главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. Его кандидатуру утвердили депутаты Госдумы. Бывший председатель правительства Дмитрий Медведев перешел на работу в Совет безопасности на должность заместителя председателя.