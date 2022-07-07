Путин согласился с предложением приравнять бойцов ДНР и ЛНР к российским военным

Работа по предоставлению бойцам Донецкой и Луганской народных республик такого же статуса, как у российских военных уже реализуется на практике. Как сообщило РИА «Новости», об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы.

Так российский лидер прокомментировал предложение лидера фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова.

«Что касается приравнивания военнослужащих ЛНР и ДНР к российским военнослужащим, я полностью это поддерживаю. Более того, на практике это реализуется», — заявил Путин.

Президент России добавил, что если не доработаны какие-то вещи по этому вопросу, то их нужно немедленно сделать. Путин подчеркнул, что также согласен с предложением Федеральной службы безопасности, которая предложила приравнять к военным российских пограничников.