Систему допуска медиков к работе усовершенствуют

В России хотят изменить процедуру допуска медицинских работников к их деятельности. Свидетельство об аккредитации специалиста переведут в электронный вид и внесут в федеральный регистр.

Заседание, на котором обсудят усовершенствование системы допуска медиков к работе, состоится в правительстве РФ 12 февраля. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Подтверждающий документ на бумажном носителе уйдет в прошлое. Заниматься профессиональной деятельностью медицинские и фармацевтические работники смогут при условии записи соответствующих сведений в ЕГИСЗ. Для этого потребуется внести изменение в ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

«Законопроект направлен на совершенствование процедуры допуска медицинских и фармацевтических работников к профессиональной деятельности», — подчеркнули в правительстве.

Сведения об успешном прохождении специалистом аккредитации будут содержаться в федеральном регистре медицинских работников единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения.