Правительство: вторая волна COVID-19 не приведет к остановке строек

Несмотря на недостаток трудовых ресурсов из стран ближнего зарубежья Россия не станет останавливать стройки, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Я надеюсь, что и сейчас ситуация не приведет к тому, что будем стройки останавливать. Все инструкции отработаны, все понимают, как себя свести», — отметил он в эфире канала «Россия 24».

Он признал, что пандемия будет влиять на сроки и стоимость строительства.

Он признал, что сейчас строительная отрасль испытывает серьезный дефицит кадров из-за ограничений на въезд из стран СНГ.

Уже сегодня застройщики признают, что цены на услуги в их сфере начали идти вверх.

«В конечном итоге это тоже может повлиять на себестоимость строительства. Это беспокоит», — подчеркнул Хуснуллин.

Вице-премьер обозначил проблему с нехваткой рабочей силы еще в середине сентября. В Минстрое также отметили, что регионы испытывают дополнительную потребность в 100 тысячах рабочих на строительных площадках.