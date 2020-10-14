Правительство: вторая волна COVID-19 не приведет к остановке строек
«Я надеюсь, что и сейчас ситуация не приведет к тому, что будем стройки останавливать. Все инструкции отработаны, все понимают, как себя свести», — отметил он в эфире канала «Россия 24».
Он признал, что пандемия будет влиять на сроки и стоимость строительства.
Он признал, что сейчас строительная отрасль испытывает серьезный дефицит кадров из-за ограничений на въезд из стран СНГ.
Уже сегодня застройщики признают, что цены на услуги в их сфере начали идти вверх.
«В конечном итоге это тоже может повлиять на себестоимость строительства. Это беспокоит», — подчеркнул Хуснуллин.
Вице-премьер обозначил проблему с нехваткой рабочей силы еще в середине сентября. В Минстрое также отметили, что регионы испытывают дополнительную потребность в 100 тысячах рабочих на строительных площадках.