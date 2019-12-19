    19 декабря 2019, 17:57

    «К этому надо относиться спокойно». Сенатор Джабаров — о продлении ЕС антироссийских санкций

    Артур Блянихов

    Сенатор Владимир Джабаров обсудил с RT сообщение о том, что послы 28 стран — членов ЕС согласовали продление антироссийских санкций еще на полгода.

    По словам парламентария, это рутинная процедура, которая каждые полгода повторяется. Он напомнил, что для принятия решений сначала собираются послы, а затем главы внешнеполитических ведомств.

    «К этому надо относиться спокойно», — призвал первый зампред Комитета Совфеда по международным делам.

    По его мнению, весь этот процесс может закончиться только тогда, когда американские партнеры отпустят в свободное плавание своих европейских коллег.