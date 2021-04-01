Лавров приравнял США к «дворовым хулиганам»

Поведение США сравнили с манерами «дворовых хулиганов». Несмотря на выпады Вашингтона, Москва сумеет за себя постоять и «никакой конфронтации» не ищет.

Характеристику Соединенным Штатам дал министр иностранных дел России Сергей Лавров, слова которого привело РИА «Новости». Отношения между двумя странами он описал в «модном» ключе — жизненными образами.

«Все мы в детстве играли во дворе. <…> И всегда во дворе были два-три главных хулигана, которые всех строили, наказывали, заставляли чистить ботинки, отнимали деньги. <…> Но проходило два, три, четыре года, и эти маленькие пацаны подрастали и становились способными отвечать», — заметил глава внешнеполитического ведомства.

В случае с Россией, добавил Лавров, ей «даже подрастать не надо». Однако Москва «не ищет никакой конфронтации».

По мнению главы МИД РФ, противостояние между РФ и Западом «достигло дна». Он выразил надежду на то, что благоразумие в итоге возобладает.

Лавров назвал бессмысленными и опасными антироссийские санкции США и попытки продвижения НАТО на восток.