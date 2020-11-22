К 2023 году МВД России создаст банк биометрических данных
Об этом в МВД сообщили ТАСС в ответ на соответствующий запрос. Ведомство сообщило, что проведение опытно-конструкторской работы «Создание Федеральной информационной системы биометрических учетов» запланировано на 2021–2023 годы.
«Предполагается разработка программного обеспечения, необходимого для формирования, ведения и использования централизованного банка данных биометрических параметров граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства», — сказано в сообщении.
Система будет взаимодействовать с объединенной поисковой федеральной системой генетической идентификации.
О необходимости создания подобной программы в 2014 году заявлял глава МВД Владимир Колокольцев. Стоимость работ по внедрению новой системы пока не озвучивалась.
До конца 2020 года Госдума РФ планирует принять закон, позволяющий совершать покупки с помощью взгляда в камеру. Сейчас биометрический слепок лица и голоса можно применять только для удаленного открытия вкладов.