К 2023 году МВД России создаст банк биометрических данных

В ближайшие три года министерство внутренних дел России намерено создать банк биометрических данных россиян, иностранцев и лиц без гражданства. Людей можно будет идентифицировать по изображению лица, геному и отпечаткам пальцев.

Об этом в МВД сообщили ТАСС в ответ на соответствующий запрос. Ведомство сообщило, что проведение опытно-конструкторской работы «Создание Федеральной информационной системы биометрических учетов» запланировано на 2021–2023 годы.

«Предполагается разработка программного обеспечения, необходимого для формирования, ведения и использования централизованного банка данных биометрических параметров граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства», — сказано в сообщении.

Система будет взаимодействовать с объединенной поисковой федеральной системой генетической идентификации.

О необходимости создания подобной программы в 2014 году заявлял глава МВД Владимир Колокольцев. Стоимость работ по внедрению новой системы пока не озвучивалась.

До конца 2020 года Госдума РФ планирует принять закон, позволяющий совершать покупки с помощью взгляда в камеру. Сейчас биометрический слепок лица и голоса можно применять только для удаленного открытия вкладов.