Юшков высказался об отказе Польши и Болгарии от газа из России

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков обсудил с Life сообщение о том, что Болгария и Польша отказались покупать российский газ за рубли.

Юшков напомнил, что польская сторона изначально обозначила свой отказ платить за газ в рублях по политическим мотивам. Он допустил, что и Литва пойдет по этому же пути. Что касается Болгарии, то эксперт назвал ее несамостоятельной страной.

«Мы помним, как ее продавили по „Южному потоку“ и заставили отказаться от этого проекта. Дальше страны скорее разделятся на те, кто самостоятельно решает подобные вопросы, и те, кто поддается давлению», — спрогнозировал специалист.

Он выразил уверенность, что цены подскочат примерно до 1500 долларов за куб.

«Ведь, когда какая-то крупная страна отказывается от покупки газа, „Газпрому“ приходится сокращать добычу, а это приводит к еще большему дефициту на мировом рынке», — добавил собеседник издания.