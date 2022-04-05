Юшков назвал «заманухой» для российской элиты слова Блинкена об условии отмены санкций против РФ

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков обсудил с ИА Nation News слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что судьба антироссийских санкций зависит от переговоров с Украиной.

«Это „замануха“ именно для российской элиты, так как не секрет, что США за счет своих санкций делают ставку именно на раскол этого слоя общества. Во многом последнее выступление Бликена является намеком именно в сторону политических элит», — заметил Юшков.

По его мнению, именно поэтому Запад изымает все, что только можно у российских олигархов. Он обратил внимание на крайне малое число примеров, когда Штаты полностью отменяли введенные ими санкции.

Юшков добавил, что при этом страны Европы внимательно наблюдают за развитием событий на Украине.

«И чем больше сигналов начинает поступать о предстоящих переговорах, мирном соглашении или прекращении огня, тем более позитивно Европа это воспринимает», — отметил собеседник информагентства.