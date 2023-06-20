Власть 20 июня 2023, 17:22 Юриста Лидию Михееву вновь избрали секретарем Общественной палаты

Читать 360tv в

Юриста Лидию Михееву вновь избрали секретарем Общественной палаты России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пленарное заседание палаты восьмого состава.

«В этом зале значительно обновленный состав ОП РФ — 68 новых членов. Более 40% абсолютно новых людей. Это свежие идеи, новые проекты и вдохновляющие нас направления», — процитировал «Взгляд» Михееву.

Реклама

В разговоре с журналистами юрист сообщила, что палата по-прежнему будет готовить ежегодный доклад о состоянии гражданского общества.