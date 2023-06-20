20 июня 2023, 17:22
Юриста Лидию Михееву вновь избрали секретарем Общественной палаты
Юриста Лидию Михееву вновь избрали секретарем Общественной палаты России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пленарное заседание палаты восьмого состава.
«В этом зале значительно обновленный состав ОП РФ — 68 новых членов. Более 40% абсолютно новых людей. Это свежие идеи, новые проекты и вдохновляющие нас направления», — процитировал «Взгляд» Михееву.
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В разговоре с журналистами юрист сообщила, что палата по-прежнему будет готовить ежегодный доклад о состоянии гражданского общества.
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