Юрист рассказал, кого максимально накажут за фейки о вакцинации

Те, кто намеренно распространяет по России ложную информацию о вакцинации и ее последствиях для дестабилизации обстановки в стране, могут получить максимальную меру наказания по статье о фейках. На добропорядочных гражданах это никак не скажется.

Об этом ТАСС сообщил доктор юридических наук, заведующий кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Леонид Головко. Ранее стало известно, что за подобные фейки можно получить до трех лет ограничения свободы.

«Я думаю, что добропорядочному гражданину, который просто выразил какие-то сомнения, ничего не грозит. А те, кто умышленно входит в какие-то структуры и пытается дестабилизировать обстановку в стране — для них эта статья и существует», — сказал Головко.

Он уточнил, что в Уголовном кодексе России нет специальной нормы о COVID-19. Но есть статья о распространении заведомо недостоверных сведений, способных причинить ущерб другим. Там оговариваются не только фейки о ковиде, но и самых разные вещи.

Вопрос об ответственности за ложные слухи о вакцинации, по мнению эксперта, очень серьезен. Подобные действия характерны для целых структур, которые дестабилизируют обстановку по самым разным направлениям.

«Это не просто сомнения человека, который беспокоится о своем здоровье или не очень верит во что-то. Это умышленное распространение сведений с деструктивной целью, подорвать здравоохранение и так далее», — подчеркнул юрист.

На днях Роструд разъяснил, какими нормами российских законов нужно оперировать, чтобы отстранить от работы сотрудников, отказавшихся вакцинироваться.