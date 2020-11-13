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    13 ноября 2020, 15:02

    Юрист призвал принять меры после слов посла Азербайджана о сбитом Ми-24

    Полина Петрова

    Руководитель информационного офиса Совета Европы в России Николай Топорнин призвал МИД РФ предпринять жесткие меры после слов посла Баку в Москве Полад Бюльбюль оглы о сбитом Ми-24, пишет сайт «Политика сегодня».
    Юрист призвал принять меры после слов посла Азербайджана о сбитом Ми-24

    Представители правительства Азербайджана принесли извинения за сбитый российский вертолет. Они заявили о готовности выплатить компенсацию. При этом Бюльбюль оглы оправдал произошедшее военной обстановкой.

    «Это трагическая случайность, но знаете, как говорят: на войне как на войне, всякое может быть. Создана комиссия, она выясняет непосредственные причины, вы знаете, что моментально азербайджанская сторона отреагировала», — отметил посол Баку.

    По мнению Топорнина, в этой ситуации подобное заявление недопустимо. Он подчеркнул, что военные действия не должны распространяться на страны, не участвующие в них.

    «„На войне как на войне“ — это никуда не годится, это просто не соответствует статусу посла и тем взаимоотношениям, которые сложились между Россией и Азербайджаном за прошедшие годы. Но я думаю, что такое высказывание — следствие некой эйфории, которая охватила официальные лица Баку», — заметил дипломат.

    Юрист заключил, что российскому МИД стоит предпринять более жесткие шаги, а не ограничиваться лишь словесным ответом.