Юрист призвал принять меры после слов посла Азербайджана о сбитом Ми-24

Представители правительства Азербайджана принесли извинения за сбитый российский вертолет. Они заявили о готовности выплатить компенсацию. При этом Бюльбюль оглы оправдал произошедшее военной обстановкой.

«Это трагическая случайность, но знаете, как говорят: на войне как на войне, всякое может быть. Создана комиссия, она выясняет непосредственные причины, вы знаете, что моментально азербайджанская сторона отреагировала», — отметил посол Баку.

По мнению Топорнина, в этой ситуации подобное заявление недопустимо. Он подчеркнул, что военные действия не должны распространяться на страны, не участвующие в них.

«„На войне как на войне“ — это никуда не годится, это просто не соответствует статусу посла и тем взаимоотношениям, которые сложились между Россией и Азербайджаном за прошедшие годы. Но я думаю, что такое высказывание — следствие некой эйфории, которая охватила официальные лица Баку», — заметил дипломат.

Юрист заключил, что российскому МИД стоит предпринять более жесткие шаги, а не ограничиваться лишь словесным ответом.