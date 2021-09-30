Юрист оценил поведение Путина и Эрдогана на встрече в Сочи

Судебный юрист Юрий Капштык обсудил с «ПолитЭкспертом» поведение президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдоган на встрече, которая прошла накануне в Сочи.

«По расслабленной позе Путина, по тому, что он не сдерживается в движениях, спокойно перебирает ногами, какую занял позу, можно говорить об уверенности его позиции», — заметил специалист.

Что касается Эрдогана, то Капштык отметил, что президент Турции внимательно прислушивался к словам и старался не упустить ничего из того, что ему переводили. Специалист обратил внимание и на напряженность турецкого лидера.

«Его отчасти непроизвольный самостоятельный жест, когда он приложил левую руку к лицу, создав эффект качающегося маятника, говорит о том, что есть ряд вопросов, которые его интересуют», — добавил собеседник издания.