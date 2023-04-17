Власть 17 апреля 2023, 16:48 Юрист Ярмуш рассказала о разработке закона об уголовной ответственности за порчу паспорта России

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В России началась разработка законопроекта о введении уголовной ответственности за надругательство над паспортом Российской Федерации. Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш рассказала, зачем необходим данный закон. Об этом сообщил RT.

По словам специалиста, паспорт является не обычным документом, а средством для подтверждения гражданства страны. Надругательство над ним можно расценить как унижение чести и достоинства человека. Ярмуш назвала уголовную ответственность достойным ответом на такое правонарушение.

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«Если кто-то будет производить действия, которые могут быть расценены как надругательство над паспортом (а обычно это делается для какого-то резонанса), это показывает желание человека оскорбить российское гражданство, Российскую Федерацию, российских граждан», — заявила адвокат.