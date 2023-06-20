20 июня 2023, 14:18
Юрист Ярмуш поддержала инициативу ввести отдельную статью за фиктивный сбор пожертвований
Предложение повысить ответственность и наказание мошенникам, которые собирают деньги на несуществующие нужны, — правильная и полезная инициатива. Об этом RT сообщила адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.
Таким образом она поддержала идею депутата Госдумы Василия Власова, который ранее озвучил ее и написал об этом министру труда и социальной защиты.
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«Я согласна с законодателем, что это дискредитирует вообще сборы помощи. Ответственность должна быть повышенной. Я думаю, что это очень важно», — отметила Мария Ярмуш.
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