Власть 20 июня 2023, 14:18 Юрист Ярмуш поддержала инициативу ввести отдельную статью за фиктивный сбор пожертвований

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Предложение повысить ответственность и наказание мошенникам, которые собирают деньги на несуществующие нужны, — правильная и полезная инициатива. Об этом RT сообщила адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.

Таким образом она поддержала идею депутата Госдумы Василия Власова, который ранее озвучил ее и написал об этом министру труда и социальной защиты.

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«Я согласна с законодателем, что это дискредитирует вообще сборы помощи. Ответственность должна быть повышенной. Я думаю, что это очень важно», — отметила Мария Ярмуш.

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