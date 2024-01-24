Власть 24 января 2024, 14:38 Юрия Короткого сняли с должности первого замдиректора Росфинмониторинга Президент Путин уволил первого замдиректора Росфинмониторинга Короткого РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин освободил от должности первого заместителя директора Росфинмониторинга Юрия Короткого. Документ опубликовали на сайте правовых актов.

«Освободить Короткого Юрия Федоровича от должности первого заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу», — указал Путин.

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Документ вступил в силу со дня его подписания. Пока неизвестно, кто займет эту должность.

Юрий Короткий работал в Росфинмониторинге с 2002 года. Он руководил управлениями координации и взаимодействий, финансовых расследований и финансового анализа. Первым заместителем директора он стал в 2012 году.

Короткий имеет орден «За заслуги перед Отечеством», орден Александра Невского и орден Почета. Он также является заслуженным юристом России.

В ноябре 2023 года председатель правительства Михаил Мишустин уволил своего помощника, экс-главу Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева. Причины кадровых перестановок не разглашали.