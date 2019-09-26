Юрий Лужков рассказал о теплых отношениях с Жаком Шираком

Юрий Лужков отметил, что Жак Ширак положительно относился к России и поддерживал преобразования в стране.

«Мы с ним имели много контактов. В 1993 году он очень активно поддерживал те преобразования, которые были в нашей стране. Это человек, который безусловно симпатизировал России. Когда он был мэром Парижа, мы с ним многократно встречались. Его поддержка, в то время больше поддержка морального плана, но она была существенна. Она была необходима новой власти в России», — сказал бывший мэр столицы.

По его словам, экс-лидер Франции помогал РФ во времена, когда в стране не работала промышленность, сельское хозяйство не обеспечивало население продуктами питания.

«Его поддержка была всем необходима в России. Жалко. Очень жалко», — подчеркнул Лужков.

Он также рассказал, что в 1993 году Жак Ширак приехал к нему больницу, чтобы поддержать. Тогда у Лужкова были проблемы с сердцем.

«Этот его шаг тоже о многом говорит», — заключил Юрий Лужков.