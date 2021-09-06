Юрий Гемпель ответил на требование Госдепа США освободить пятерых подозреваемых в повреждении газопровода в Крыму

Глава Комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель отреагировал на требование Госдепартамента США освободить пятерых подозреваемых в повреждении газопровода. Об этом сообщил Life.

Гемпель заявил, что правительство Крыма способно само разобраться в ситуации и обвинил США во вмешательстве во внутренние дела региона.

«На сегодняшний день это вопиющие заявления, которые делают США. Я думаю, что граждане Крыма дадут негативную оценку таким заявлениям, собственно говоря, что сегодня и делается. Мы сами у себя в республике, в государстве разберемся, что нам делать и чего не делать», — сказал политик.

Ранее полиция задержала пятерых подозреваемых в повреждении газопровода в районе поселка Перевальное под Симферополем. Госдепартамент США потребовал освободить подозреваемых, среди которых — замглавы организации «Меджлис крымско-татарского народа»*

*«Меджлис крымско-татарского народа» - организация признана экстремистской и запрещена в РФ.