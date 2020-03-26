Юрий Чайка провел заседание рабочей группы по ситуации с коронавирусом в СКФО

Сегодняшним приоритетом для региональных органов власти является выполнение задач, поставленных Владимиром Путиным во время обращения к россиянам, сказал Чайка. Среди них — обеспечение социальной защиты россиян, сохранение их доходов и рабочих мест, поддержка малого и среднего бизнеса.

«Надо широко информировать население о принимаемых на местах профилактических мерах, о важности соблюдения всех предписаний специалистов. Люди должны понимать, что такое самоизоляция, как им правильно себя вести», — отметил Чайка.

Также полпред добавил, что решается вопрос и принимаются меры для обеспечения достаточного количества медперсонала и мест в больницах.

«Это тот вопрос, который сейчас требует безотлагательного решения. Мы в режиме реального времени со всеми руководителями регионов занимаемся этой проблемой», — сообщил Юрий Чайка.