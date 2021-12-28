Юной дочери Кадырова дали звание заслуженного работника культуры

Министру культура Чечни, старшей дочери Рамзана Кадырова Айшат Кадыровой присвоили звание «Заслуженный работник культуры ЧР». Об этом сообщил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

«От всей души поздравляю министра культуры ЧР Айшат Рамзановну Кадырову с присвоением ей звания „Заслуженный работник культуры ЧР“! Благодаря ее внимательному отношению к традициям нашего народа, стремлению воспитать подрастающее поколение в духе наших славных обычаев, ей удалось внести множество революционных и позитивных изменений в вверенную ей сферу», — процитировало его РИА «Новости».

На прошлой неделе Кадырова была награждена также медалью «За защиту прав человека».

В октябре 2021 года она стала министром культуры республики в 22 года. В 2016 году девушка возглавила модный дом Firdaws, а пост первого заместителя министра культуры Чечни заняла в сентября прошлого года.