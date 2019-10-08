Юмашева вернулась в Москву

Борт совершил посадку в столичной воздушной гавани в 11:16. Из аэропорта имени Джона Кеннеди он вылетел в 03:14 по московскому времени.

Юмашеву задержали в аэропорту Нью-Йорка в минувшее воскресенье. Человек, назвавший себя сотрудником ФБР, допрашивал россиянку в течение часа, задавая «абсолютно непонятные, неясные и неприемлемые вопросы». Потом парламентарию предложили продолжить беседу в неформальной обстановке.

Депутат Юмашева рассказала о допросе ФБР в аэропорту Нью-Йорка Подробнее

Российская сторона назвала подобный случай провокацией и прямым нарушением международных обязательств. Посольство РФ в США направило в Госдеп ноту протеста и потребовало дать разъяснения случившемуся. Возмутились произошедшему и в МИД России, назвав задержание и допрос Юмашевой враждебной акцией.

Сама депутат позже назвала случившееся в аэропорту Нью-Йорка «неприятным явлением», но посоветовала россиянам «не обижаться» на подобные провокации.