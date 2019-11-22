Юмашев рассказал, почему Ельцин выбрал Путина

Первый президент России Борис Ельцин выбрал Владимира Путина своим преемником, потому что видел в нем представителя нового поколения. Об этом заявил действующий советник Путина и бывший советник Ельцина Валентин Юмашев.

«[Ельцин] считал, что поколение людей, которым в 1991 году было по 45-50 лет, они должны уйти. Нельзя Россию оставлять на этих людей, которые слишком много из советского в себя взяли», — сказал Юмашев в интервью Владимиру Познеру, видео опубликовано на YouTube-канале «Ельцин Центра».

По словам Юмашева, Ельцин был уверен, что Путин продолжит его либеральные и рыночные реформы.

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Он также сказал, что изначально на Путина тогдашним властям указал Анатолий Чубайс, он был тогда первым зампредом правительства. Юмашев заявил, что все знают, кто был тогда вероятными кандидатами, но в 1998 году Ельцин понял, что Путин за человек, и обратил внимание на его точность при анализе ситуации.

Борис Ельцин возглавил страну в 1991 году, через пять лет его переизбрали на второй срок. 31 декабря 1999 года он объявил о своей отставке и назначил преемником Владимира Путина.