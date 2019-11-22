Юмашев рассказал, как Ельцин записал новогоднее поздравление с новостью об отставке

Возглавлявший в конце 90-х годов администрацию президента Борис Ельцина и советник нынешнего главы государства Валентин Юмашев рассказал, как записывалось новогоднее обращение к россиянам 31 декабря 1999 года.

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Во время публичного интервью Владимиру Познеру в «Ельцин-центре» в Екатеринбурге Юмашев сообщил, что обращение к согражданам Ельцин традиционно записал в «Останкино» за пару дней до нового года. Но в конце записи он заявил операторам, что съемка прошла плохо, и ее нужно перенести на 31 декабря.

«Все приезжают 31 декабря в 7 утра. В этот момент о том, что будет происходить, знают буквально четыре человека: Волошин — глава администрации (президента РФ), будущий президент страны Путин, Ельцин, Татьяна Борисовна — дочка Ельцина, и я», — рассказал Юмашев.

Он добавил, что о своей отставке Ельцин сообщил супруге 31 декабря, после чего сразу уехал на запись в студию.

Юмашев уточнил, что записавшую обращение Ельцина группу заперли в студии.

После объявления об отставке кассету с записью глава администрации президента вместе с Константином Эрнстом отвезли в «Останкино». Операторов не выпускали из студии до эфира в полночь.

Валентин Юмашев сообщил, что Владимир Путин записал обращение в 14-15 часов после встречи с силовиками. В полночь оно пошло в эфир.