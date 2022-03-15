Собянин рассказал о благоустройстве юго-востока Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах благоустройства юго-востока Москвы. Об этом сообщил сайт utro.ru со ссылкой на его сайт.

В парке «Печатники» оборудуют комфортную зону отдыха около воды, а также построят пешеходные и велосипедные дорожки.

В районе Люблино между улицами Верхние Поля, Краснодарская, Перерва и Марьинский Парк также отремонтируют дорожки, поставят новые скамейки и урны, посадят деревья и кустарники.

Также планируется обновление Городской клинической больницы № 13. Там обустроят места для отдыха и прогулок.