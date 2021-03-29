Юбилейную медаль по случаю 800-летия Нижнего Новгорода учредил Путин

Президент Владимир Путин в честь 800-летия Нижнего Новгорода учредил юбилейную медаль. Об этом сообщил RT со ссылкой на портал правовой информации.

Уточняется, что медаль изготовят из латуни. На реверсе будет изображен нижегородский герб с дубовой и лавровой ветвями, а на лицевой стороне — фрагменты стены Нижегородского кремля, Михайло-Архангельский собор и собор во имя святого благоверного князя Александра Невского.

Юбилейной медалью наградят нижегородцев, принимавших участие в Великой Отечественной войне, тружеников тыла, обладателей медалей и орденов СССР за доблестный труд во время войны, а также жителей города, внесших в развитие Нижнего Новгорода значительный вклад.