Жеребьевка по распределению платного эфирного времени на телеканалах «360» и «360 Новости» при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и выборов Московской областной Думы седьмого созыва состоится 19 августа.

Жеребьевка пройдет в здании АО «Телеканал 360» по адресу: Москва, Зубовский бульвар, дом 4. Прием заявок на участие в жеребьевке продлен до 12:00 19.08.2021.

Для кандидатов в депутаты Госдумы

Начало жеребьевки в 12:00. В 12:00 часов в жеребьевке примут участие уполномоченные представители избирательных объединений, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов в депутаты Государственной думы восьмого созыва. В 13:00 в жеребьевке примут участие кандидаты в депутаты Государственной думы восьмого созыва.

Заявки принимаются на электронную почту GD@360tv.ru

Контактное лицо: Анастасия Сазонова +7 916 659-33-28.

Для кандидатов в депутаты Московской областной Думы

В 15:00 в жеребьевке примут участие уполномоченные представители избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов в депутаты Московской областной Думы седьмого созыва по единому округу. В 16:00 в жеребьевке примут участие кандидаты в депутаты Московской областной Думы седьмого созыва.

Заявки принимаются на электронную почту MOD@360tv.ru

Контактное лицо: Ирина Люлина +7 965 276-97-72.

В жеребьевке участвуют зарегистрированные кандидаты или их представители, представители политических партий при наличии соответствующих документов (с предоставлением копии):

— удостоверение кандидата,

— удостоверение доверенного лица политической партии или кандидата, члена избирательной комиссии субъекта Российской Федерации (территориальной избирательной комиссии) с правом совещательного голоса от соответствующей политической партии,

— для уполномоченного представителя политической партии, зарегистрированного ЦИК России, — документ, удостоверяющий личность,

— для иных представителей политических партий — доверенность, выданная политической партией, и паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации,

— для иных представителей кандидата — нотариально заверенная доверенность, выданная кандидатом, и паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации.

С собой также необходимо иметь:

— маску;

— оригинал заявления на участие в жеребьевке;

— карточку с реквизитами для последующего заключения договора (ИНН, адрес, банковские реквизиты, электронная почта, телефон).

Вместе с тем, без проведения жеребьевки, в равном доступе предоставляется возможность для размещения на платной основе агитационных материалов в СМИ www.360tv.ru (сайт в интернете).