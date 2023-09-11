Власть 11 сентября 2023, 21:37 «Язык нужно было учить». Захарова ответила на предложение украинского депутата бить по российским заводам Захарова ответила на предложение депутата Рады бить по военным заводам России РИА «Новости»

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала предложение полковника СБУ, секретаря парламентского Комитета по вопросам обороны Украины Романа Костенко начать бить по заводам ОПК на территории России. Свой ответ она опубликовала в Telegram-канале.

Как заявил Костенко, у Украине нет перспектив, пока она не начнет бить по заводам в России. Речь шла о предприятиях, ремонтирующих и выпускающих боевую технику.

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«Все-таки русский язык надо было не запрещать, а учить — после слова „перспектив“ нужно ставить не запятую, а точку», — ответила на слова украинского парламентария Мария Захарова.

Ранее Захарова назвала расизмом запрет россиянам ввозить личные вещи в страны Евросоюза. Такое мнение дипломат озвучила на полях Восточного экономического форума.