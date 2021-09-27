Один из основателей партии «Яблоко», Григорий Явлинский, доставлен в больницу в Москве. Об этом сообщили телеканал РЕН ТВ и Telegram-канал Mash со ссылкой на источники.

Телеканал передал, что политик сам обратился в одну из клиник Москвы, он находится в кардиологическом отделении. По предварительной информации, врачи оценивают его состояние как средней тяжести.

Mash написал, что Явлинский в ночь с субботы на воскресенье пожаловался на тяжесть в груди, затрудненное дыхание и учащенное сердцебиение. Медики, по данным издания, диагностировали нарушение сердечного ритма. В 1998 году политику уже делали операцию на сердце в Германии, а в 1999-м — в США.

При этом в «Яблоке» заявили, что ничего не знают о госпитализации Григория Явлинского. В пресс-службе партии рассказали, что политик 27 сентября должен появиться на одном из мероприятий.

«Ничего такого не знаю, сегодня общались. На сегодня у нас запланировано мероприятие, и он будет», — сообщил собеседник Life.