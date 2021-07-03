Явлинский впервые отказался баллотироваться в депутаты

Председатель федерального политкомитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский заявил, что впервые не станет баллотироваться на выборы в Госдуму. При этом он собирается принять активное участие в избирательной кампании.

Об этом Явлинский сообщил во время партийного съезда, уточнил официальный Telegram-канал партии.

«Григорий Явлинский объявил, что не будет баллотироваться в депутаты Госдумы, но примет активное участие в избирательной кампании», — сказано в сообщении.

Ранее Явлинский всегда возглавлял общефедеральной список партии во время выборов в Государственную думу. Во время съезда 3 июля он заявил, что в этом году в федеральную часть списка войдет только председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков. Он подчеркнул, что эту кандидатуру предлагает комитет партии.

Явлинский также отметил, что остальной список будет построен на равноценной и равноправной основе между всеми регионами. Благодаря этому представители каждого субъекта страны смогут иметь равные возможности попасть в Госдуму.

Кроме того, Явлинский напомнил об одном из главных принципов формирования региональных групп. Речь идет о возрасте: в среднем все депутаты младше 40 лет. По словам Явлинского, партия хочет сформировать принципиально новую фракцию, в которую будут входить молодые люди, желающие заниматься политикой.