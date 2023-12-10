Власть 10 декабря 2023, 13:32 Явлинский раскрыл подробности встречи с Путиным Явлинский заявил, что не обсуждал тему выборов на встрече с Путиным РИА «Новости»

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Политик Григорий Явлинский отметил, что не обсуждал тему выборов в марте следующего года на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил РИА «Новости».

«Нет, не обсуждали тему выборов. Это тоже, понятно, символически», — сказал Явлинский.

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Встреча Явлинского с президентом состоялась в конце октября. Политик не раскрыл, какие вопросы Путин задавал ему в ходе диалога.

«Они оказались серьезными и сложными», — заключил он.

Ранее Явлинский отмечал, что обсуждал с президентом ситуацию на Украине, а также проблемы в отечественной экономике. Он назвал главу государства единственным человеком, который может принимать решения по прекращению огня.

Политик также рассказывал, что предлагал президенту назначить себя переговорщиком по украинскому конфликту. По его словам, каждый день военных действий рискует обойтись большими потерями человеческих жизней.

В пятницу, 8 декабря, стало известно, что Путин примет участие в президентских выборах, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.