Власть 21 ноября 2023, 23:02 Явлинский раскрыл подробности встречи с Путиным в октябре Явлинский назвал серьезным разговор с Путиным о прекращении огня на Украине РИА «Новости»

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Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский в конце октября провел серьезный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в котором речь шла о ситуации на Украине. Об этом лидер партии сказал в интервью телеканалу RTVI.

«Смысл этой встречи был в прекращении огня. Он единственный человек, который принимает такие решения и может принимать. <…> Когда огонь будет прекращен, тогда можно вести переговоры, сколько хочешь, сколько угодно», — объяснил он.

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По словам Явлинского, Путин все внимательно выслушал. Других подробностей разговора с президентом он не привел.

Владимир Путин встретился с председателем федерального политического комитета партии «Яблоко» Григорием Явлинским 26 октября. Тот указал на необходимость как можно скорее начинать переговоры с Украиной.

Также Путин и Явлинский обсудили «перспективные проблемы российской экономики в условиях фрагментации мировой экономической системы».