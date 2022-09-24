Явка в Херсонской области по итогам двух дней референдума составила 31,79% | 360°

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Явка в Херсонской области по итогам двух дней референдума составила 31,79%

Глава ЦИК Херсонской области Захарова заявила об отсутствии нарушений в ходе референдума

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По итогам двух дней референдума явка на избирательных участках в Херсонской области составила 31,79%, заявила председатель ЦИК региона Марина Захарова. По ее словам, за это время в области не выявили провокаций и нарушений, сообщил ТАСС.

«Завершился второй день голосования на референдуме в Херсонской области и явка избирателей нарастающим итогом составила 31,79% от списочного состава избирателей», — рассказала Захарова. Она добавила, что в субботу люди голосовали активнее, чем накануне.

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С первого дня референдума в Херсонской области открылись 198 избирательных комиссий, заявил руководитель ЦИК партии «Единая Россия» Александр Сидякин. Он уточнил, что попытки украинских властей сорвать проведение мероприятия не увенчались успехом, и теперь процесс голосования никто не сможет остановить.

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Референдумы также проходят в ЛНР, ДНР и Запорожской области. Жительница Донецкой Народной Республики не смогла сдержать слез и заявила, что ждет вхождения в состав России.

Принять участие в референдуме можно и на территории Московской области. Там будут работать 11 участков, где жители республик Донбасса и освобожденных территорий смогут проголосовать о присоединении к России. Свой участок для голосования можно узнать, позвонив по телефону 8-800-550-97-44.

Референдум в ЛНР 2022

Референдум в ДНР 2022

Референдум в Херсонской области 2022

Референдум в Запорожской области 2022

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