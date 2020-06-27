Явка на голосование по Конституции в Подмосковье в первые два дня составила 19,49%

Голосование по поправкам к Конституции проходит в Московской области уже третий день. Свое мнение уже выразили почти 19,5% местных жителей. Об этом рассказал глава Мособлизбиркома Илья Березкин.

«Уже два дня на территории Московской области проходит самое масштабное за последние годы мероприятие — общероссийское голосование», — заявил он. Все избирательные участки региона работают в штатном режиме.

Источник фото: Мособлизбирком

Почти 8% местных жителей проголосовали 26 июня. Всего за дня свое мнение выразили 19,5% голосующих.

«Явка хорошая, явка, я думаю, будет так же равномерно распределяться и на последующие дни», — отметил Березкин.

По словам главы Мособлизбиркома, жители Подмосковья активно голосуют на придомовых территориях (территориях общего пользования). Таких уже 10,49% от общего числа проголосовавших. Кроме того, граждане делают свой выбор на дому — 9,84% от числа проголосовавших. Также жители Московской области посещают участки для голосования, они в большинстве — 78,40%. А 1,27% определяют свое отношение к поправкам в населенных пунктах, где нет помещений для голосования.

Всего в Московской области имеют право проголосовать 5 808 930 человек. За два дня свой голос отдали 1 131 994. Таким образом, явка составила 19,49%.

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