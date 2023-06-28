Власть 28 июня 2023, 17:00 Яровая рассказала о биологической программе США «Насекомые-союзники» Депутат ГД Яровая: США разработали биологическую программу «Насекомые-союзники» Freepik

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Власти США разрабатывают технологии двойного назначения, многие из них ориентированы на возможность причинения экономического ущерба другим странам, заявила депутат Госдумы Ирина Яровая. По ее словам, стоит обратить внимание на проект «Насекомые-союзники», с помощью которого Штаты могут поражать сельхозкультуры насекомыми, переносящими вирусы и патогены, сообщило издание «Дума ТВ».

«Полагаем, что <…> на территории Российской Федерации надлежит самым серьезным образом учитывать эти реальные угрозы и риски и усиливать меры фитосанитарного контроля», — подчеркнула Яровая.

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Она добавила, что необходимо предпринимать меры по обеспечению безопасности. Ирина Яровая отметила, что в лабораториях США уже разработали формы заражения, и урон в случае нанесения биологических атак может быть крайне чувствительным.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя обвинил Штаты в создании дронов для транспортировки зараженных вирусами комаров. Военный эксперт Игорь Никулин заявил, что программа действует давно, и в ее рамках в страны Варшавского договора забрасывали колорадских жуков.