Яровая предложила ввести уголовку за пропаганду педофилии в Сети

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила ввести уголовную ответственность за пропаганду педофилии, в том числе в Сети, а такие сайты блокировать, не дожидаясь решения суда. Об этом написал ТАСС.

Яровая заявила, что за пропаганду сексуальных преступлений в отношении детей, в том числе в интернете, нужно установить уголовную ответственность. Такие сайты вице-спикер Госдумы предложила незамедлительно блокировать во внесудебном порядке.

Сейчас в реестре блокировок около пяти тысяч сайтов с пропагандой педофилии и нетрадиционных отношений. Яровая отметила, что на решение о включении в реестр уходит два-три месяца, не меньше.

Члены рабочей группы по подготовке законопроекта, направленного на усиление мер защиты детей, полагают, что нужно незамедлительно выявлять потенциальных жертв насилия в социальных сетях, когда там появляются фото и видео с признаками преступлений.

«Это именно те латентные преступления, которые остаются вне поля зрения правоохранителей, по которым жертвы сами, естественно, заявить ничего не могут», — сказала Яровая.

Ранее в России вступил в силу закон о пожизненном заключении педофилов-рецидивистов, передавал RT.