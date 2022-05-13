В России указали на необходимость сбросить «завесу тайн» с военных биологических программ США на Украине. Возможность сделать это появилась благодаря РФ.

Вице-спикер Госдумы и сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на украинской территории Ирина Яровая подчеркнула, что обсуждение вопроса на заседании СБ ООН должно быть открытым. Ее слова привела пресс-служба ГД РФ.

«Завеса тайн военных биологических программ США на Украине должна быть когда-то сброшена. <…> Создаваемые США проекты — это глобальная угроза», — сказала она.

Предательство украинским режимом своего народа, по словам Яровой, не говорит о безразличии других стран мира к вопросам биологической безопасности. Сотрудничать они, скорее всего, готовы.

Парламентское расследование, как и вся политика России, отметила вице-спикер Госдумы, лежит именно в логике правды, открытости, защиты граждан РФ и сотрудничества в интересах глобальной безопасности.

При открытом заседании СБ ООН, которое заявила Россия, участвовать в нем смогут государства, не входящие в Совбез международной организации —для этого им достаточно подать заявку. Подобный формат также обеспечит полную прямую трансляцию, заключила Яровая.

Заседание запланировано 13 мая на 17:00 по московскому времени.