Ярославский губернатор рассказал о развитии лекарственного обеспечения в регионе

Дмитрий Миронов отметил, что Ярославский фармацевтической кластер стал одним из наиболее успешных бизнес-проектов региона.

«Сейчас в этой отрасли работают восемь компаний, на которых трудятся около 1200 человек. В июне было открыто новое предприятие компании „Безе́н Хелскеа“. Оно будет осуществлять полный цикл производства препарата „Утрожестан“, входящего в общероссийский список жизненно важных лекарственных средств», — рассказал губернатор.

По его словам, в 2019 году также намерены открыть фармацевтический завод «Фармославль». После этого объем импортозамещения составит девять миллиардов рублей в год в госпитальном секторе и три миллиарда рублей — в аптечном сегменте.