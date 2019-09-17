Ярославский губернатор рассказал о нацпроекте по ремонту дорог в регионе

Дмитрий Миронов рассказал, что на протяжении долгих лет в регионе не осуществлялись большие ремонтные работы на дорогах.

«Один из значимых шагов был сделан в 2017–2018 годы во время реализации проекта „Безопасные и качественные дороги“ в границах Ярославской агломерации. За этот период мы привели в порядок 452 километра дорог и 215 погонных метров мостов областной и муниципальной принадлежности», — объяснил губернатор.

По его словам, в рамках этого проекта к 2024 году упор будет делаться на ремонт дорог регионального и межмуниципального значения.

«До 2024 года соответствовать нормативному состоянию будет на 900 километров областных дорог и улично-дорожной сети больше. Помимо этого, планируется установить дополнительно не менее шести стационарных камер фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, а также не менее шести автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автодорогах регионального или межмуниципального значения», — заключил Дмитрий Миронов.