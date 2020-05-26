Ярославский чиновник нагрубил жителям из-за замечания. Видео
Директор «Южного Водоканала» Игорь Кузнецов поссорился со старостой дома. Мужчина требовал от чиновника и его детей соблюдения режима самоизоляции. Конфликт сняли местные жители и выложили в интернет.
«И плевал на тебя. И с**л на тебя и с***л (испражнялся –прим. ред.), — заявляет Кузнецов.
На видео отреагировал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Свое мнение он опубликовал на странице в соцсети «ВКонтакте».
«Скандальный инцидент с участием директора „Южного водоканала“ требует тщательного разбирательства. Ни один представитель власти не должен вести себя подобным образом, это порочит всю государственную систему», — написал глава региона.
Он подчеркнул, что разговоры о провокации не могут служить оправданием.
«Нужно держать себя в руках и не опускаться до оскорблений. Поручил провести служебную проверку», — отметил Миронов.
Пресс-секретарь губернатора Ольга Зубова подтвердила «360», что относительно госслужащего проводиться проверка.
«Служебная проверка проводится в рамках органа исполнительной власти „Южного канала“. Это подведомственное нам учреждение. В соответствии с законом, она проводится в течение месяца», — рассказала Зубова.
Ранее свой пост потерял замглавы Минпромторга Дмитрий Овсянников. Причиной стал скандал в аэропорту Ижевска, где чиновник обматерил полицейских.