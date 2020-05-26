Ярославский чиновник нагрубил жителям из-за замечания. Видео

В Сети появилось видео, как чиновник в Ярославле ругается с жителем его дома. В ходе перепалки госслужащий позволяет себе грубые высказывания.

Директор «Южного Водоканала» Игорь Кузнецов поссорился со старостой дома. Мужчина требовал от чиновника и его детей соблюдения режима самоизоляции. Конфликт сняли местные жители и выложили в интернет.

«И плевал на тебя. И с**л на тебя и с***л (испражнялся –прим. ред.), — заявляет Кузнецов.

На видео отреагировал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Свое мнение он опубликовал на странице в соцсети «ВКонтакте».

«Скандальный инцидент с участием директора „Южного водоканала“ требует тщательного разбирательства. Ни один представитель власти не должен вести себя подобным образом, это порочит всю государственную систему», — написал глава региона.

Он подчеркнул, что разговоры о провокации не могут служить оправданием.

«Нужно держать себя в руках и не опускаться до оскорблений. Поручил провести служебную проверку», — отметил Миронов.

Пресс-секретарь губернатора Ольга Зубова подтвердила «360», что относительно госслужащего проводиться проверка.

«Служебная проверка проводится в рамках органа исполнительной власти „Южного канала“. Это подведомственное нам учреждение. В соответствии с законом, она проводится в течение месяца», — рассказала Зубова.

Ранее свой пост потерял замглавы Минпромторга Дмитрий Овсянников. Причиной стал скандал в аэропорту Ижевска, где чиновник обматерил полицейских.