Японский посол прокомментировал возможность встречи лидеров Японии и России

Посол Японии в России Тоехиса Кодзуки рассказал, что лидеры России и Японии считают переговоры необходимыми. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным RT, точная дата их встречи пока не известна.

«Принципиальная договоренность есть. Но о конкретной дате преждевременно говорить. Я думаю, что два лидера начали хорошие отношения», — рассказал Кодзуки.

Он добавил, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Фумио Кисида считают будущую встречу важной.