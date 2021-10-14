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    14 октября 2021, 14:43

    Японский посол прокомментировал возможность встречи лидеров Японии и России

    Посол Кодзуки: точная дата встречи лидеров России и Японии неизвестна

    Дарья Морозова

    Посол Японии в России Тоехиса Кодзуки рассказал, что лидеры России и Японии считают переговоры необходимыми. Об этом сообщило РИА «Новости».

    По данным RT, точная дата их встречи пока не известна.

    «Принципиальная договоренность есть. Но о конкретной дате преждевременно говорить. Я думаю, что два лидера начали хорошие отношения», — рассказал Кодзуки.

    Он добавил, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Фумио Кисида считают будущую встречу важной.