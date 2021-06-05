Японские власти неоднократно меняли свою позицию по вопросу принадлежности Курильских островов. Обсуждение мирного договора с Токио надо продолжать.

При рассмотрении вопроса необходимо учитывать изменения Конституции РФ касательно отчуждения территорий. Об этом напомнил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств на ПМЭФ.

«Японская позиция, она очень часто менялась, начиная с 1956 года, где речь шла о двух островах. Потом мы по вашей инициативе, по японской инициативе, вообще прекратили какие бы то ни было разговоры об этой части Курильской гряды. Потом мы возобновили [разговоры] по просьбе японской стороны», — отметил глава государства.

Он добавил, что Япония настаивала на возвращении четырех островов, но Россия и СССР с этим никогда не соглашались. Путин заметил, что приостанавливать работу над мирным договором между странами нельзя. В этой теме, признал российский лидер, существует много «очень тонких вопросов».

Доцент Финансового университета при Правительстве России Геворг Мирзаян Мирзаян назвал упорство, с которым Япония добивается возвращения четырех Курильских островов ее слабостью. Страна ставит нерешаемый вопрос, такой подход ослабляет государственную позицию.