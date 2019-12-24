Япония хочет решить с Россией территориальный вопрос и заключить мир

Такое заявление японский политик сделал на пресс-конференции в городе Чэнду, где состоялись переговоры с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном. Абэ рассказал, что нацелен на решение вопроса, связанного с мирным договором с РФ.

«Я нацелен на решение вопроса о мирном договоре с Россией. Мы заключим его, решив территориальный вопрос, что считаем своим долгом», — заявил Абэ.

Премьер-министр Японии подчеркнул, что в отношениях с Китаем удалось добиться существенного прогресса. Весной следующего года должен состояться визит председателя КНР в Японию что безусловно имеет огромное значение. Это продемонстрирует, что «Япония и Китай готовы выполнить свою ответственность по поддержанию мира и стабильности на планете», — подчеркнул Абэ.

Между Россией и Японией до сих пор нет мирного договора, что осложняет отношения между двумя странами. Токио претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Россия считает, что южные Курилы стали частью СССР по итогам Второй мировой войны, и суверенитет РФ над территорией подкреплен действующими международно-правовыми нормами.