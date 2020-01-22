Ян Власов оценил назначение Мурашко на должность главы Минздрава

Власов заявил, что Мурашко всегда включен в работу. Он также считает, что кандидатура Мурашко на данный пост является лучшей, так как он принимал большое участие в становлении отечественной фармакологической индустрии.

Собеседник RT сообщил, что при Мурашко число жалоб в федеральные органы на контроль качества оказания медицинской помощи уменьшилось втрое. Он считает, что люди стали меньше жаловаться благодаря тому, что в регионах начали работать службы по надзору.